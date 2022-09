La vendetta di Piqué: non vuole restituire a Shakira i suoi Grammy!

Ripicche d'amore tra Gerard Piqué e Shakira. La coppia è scoppiata dopo dodici anni e due figli insieme. Stando a quello che si legge sui magazine spagnoli il difensore del Barcellona si rifiuterebbe di restituire all'ex compagna i Grammy vinti nel corso della sua lunga carriera. "I premi sarebbero nelle mani di Piqué e Shakira teme che i trofei possano essere usati come una sorta di moneta di scambio nella sfida tra i due per trovare un accordo sull’affidamento definitivo dei figli che per ora andranno a Miami, in Florida, con Shakira stessa", ha spifferato una fonte.