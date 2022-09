Icardi e Wanda, scandalo nella villa di Como. Interviene la suocera

Nuova polemica per Mauro Icardi e Wanda Nara. Stando a quanto riportato nel programma argentino LAM la coppia sarebbe stata denunciata dai vicini per aver tentato di bruciare i mobili vecchi con un falò nella loro villa sul lago di Como. Nello scandalo sarebbe coinvolta la madre di Wanda, Nora Colosimo, che vive in Italia. "Avevano mobili vecchi. Cosa fai? Li doni, li vendi, li dai a qualcuno da portare via. No, hanno detto 'eliminiamo i mobili' nel bel mezzo del Lago di Como, uno dei luoghi più ricchi del pianeta Terra - ha raccontato il giornalista Angel de Brito - Hanno deciso di accendere un fuoco, li hanno dati alle fiamme e subito si è scatenato un fumo tremendo. Hanno chiamato i vigili del fuoco e la polizia. Ce lo hanno detto i vicini in prima persona. Tutto è andato storto, l'incendio ha iniziato a crescere in modo incontrollabile e un numero enorme di vigili del fuoco è arrivato e ha spento l'incendio. Hanno detto che non l'avrebbero mai più fatto".