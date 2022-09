"Orietta Berti al Gf Vip per 10mila euro a puntata"

All'indomani dell'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip , spuntano le prime indiscrezioni sul cachet dei protagonisti. A lanciare il primo scoop è il sempre ben informato sito Dagospia, dove si legge il compenso che prenderebbe la neo opinionista Orietta Berti . Quest'ultima ha ammesso di aver accettato tale ruolo per soldi. "Tanti, offerta che non poteva rifiutare", si legge sul portale. Ma quanto intasca la cantante?

L'indiscrezione sul compenso di Orietta Berti

Sul portale di Roberto D'Agostino si legge: "Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell'opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro". Ma non è tutto, poiché ci sarebbe in ballo anche uno show in due serate sempre su Canale 5.