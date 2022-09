Icardi e Wanda Nara, quanto spendono ogni mese: cifra pazzesca!

Nel programma argentino LAM il giornalista Augusto Tartúfoli ha svelato quanti soldi spenderebbero ogni mese Mauro Icardi e Wanda Nara . La coppia avrebbe un tenore di vita molto alto, fatto di lusso e comodità. A quanto pare i due spenderebbero tra i 400 e i 500mila euro al mese . Soldi che verrebbero utilizzati principalmente per la manutenzione delle tre case in Italia e per le scuole internazionali dei cinque figli.

La costosa vita di Icardi e Wanda

Cifra che, secondo Tartufoli, dovrà essere rivista nei prossimi mesi visto che in Turchia, al Galatasaray, l'ex attaccante dell'Inter guadagnerà meno rispetto a quando giocava nel Paris Saint-Germain. Non vanno dimenticati, però, gli introiti della Nara, che oltre a gestire gli affari del marito è una imprenditrice e influencer e in questo periodo sta lavorando in Argentina, come giurata del programma tv Il cantante mascherato.