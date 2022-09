Bebe Vio: baci e abbracci col nuovo fidanzato calciatore

Bebe Vio in love. La campionessa è stata pizzicata dai paparazzi di Chi durante un appuntamento romantico. A quanto pare la 25enne sta frequentando Gianmarco Viscio, trentenne giocatore dilettante di calcio a otto, che fino allo scorso anno militava nel ruolo di difensore in una squadra di Serie B, il George Best Team. Nelle immagini pubblicate dalle rivista si vedono i due che consumano un aperitivo al The First Musica (boutique hotel con cocktail un po' fuori dalla movida, scelta forse nella speranza di evitare sguardi indiscreti) e lì sono rimasti per un'oretta scambiandosi sorrisi, carezze e baci. Poi i baci si sono fatti ancora più appassionati una volta scesi in strada: lei cammina al suo fianco e intanto sembra mangiarselo con gli occhi, lui le prende il viso con le mani e sembra mangiarsela con le labbra. Al momento nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte di Bebe Vio.