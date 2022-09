"Icardi e Wanda Nara hanno litigato perché lei è uscita con un altro"

Wanda Nara ha annunciato su Instagram la separazione da Mauro Icardi. Ma, secondo qualcuno, potrebbe trattarsi solo dell'ennesima crisi passeggera. Ne è sicura la giornalista Yanina Latorre che nel corso della trasmissione argentina LAM ha affermato: "Penso che siano due immaturi. Vivono uccidendosi a vicenda. Ora tutto si rompe e poi la prossima settimana lo aggiustano. Come quando Wanda è venuta qui in Argentina da sola. Il loro legame è così". La cronista ha poi lanciato uno scoop: "Devono aver litigato per L-Gante".

L-Gante tra Icardi e Wanda Nara Nel corso del programma è stata mostrata una foto di Wanda Nara in un disco bowling in Argentina, da sola e vicina proprio a L-Gante. Da qualche settimana si vocifera di un flirt tra i due che però Mauro Icardi aveva smentito via Instagram, ribadendo il suo grande amore per la moglie-agente. Sulla vicenda era intervenuta anche Zaira Nara, sorella di Wanda, che aveva affermato: "Smettetela di parlare di ragazzi, amiamo la musica. Con Wanda ci piace ballare sulla musica di L-Gante. Wanda separata da Icardi? No, non voglio entrare nella vita di mia sorella".