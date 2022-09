Johnny Depp trova l'amore grazie a Amber Heard: il presunto flirt con la sua avvocatessa

Johnny Depp avrebbe ritrovato l'amore. L'attore, protagonista della celebre pellicola cinematografica 'I Pirati dei Caraibi' avrebbe iniziato una love story con la sua avvocatessa Joelle Rich . Un incontro che, per ironia della sorta, è avvenuto grazie al processo che il divo di Hollywood ha intentato contro la sua ex moglie Amber Heard . I rumors sulla svolta nella vita sentimentale dell'attore circolavano già da mesi, ma nelle scorse ore persone vicine all'interprete avrebbero confermato la notizia a 'U Weekly' e 'Tmz'.

Chi è Joelle Rich

Inizialmente si era vociferato di un flirt tra Depp e l'altra sua avvocatessa, Camille Velasquez, da quest'ultima smentite seccamente. Il 59enne pare invece abbia optato per il suo difensore inglese, che ha un matrimonio fallito alle spalle e due figli. Nota ai più anche per aver assunto la difesa di Meghan Markle contro alcuni tabloid inglesi. Joelle Ricch e Johnny Depp si sono conosciuti nel 2020 proprio grazie alla Heard. L'avvocatessa aveva difeso l'attore nella causa per diffamazione nel Regno Unito contro il The Sun.