"Wanda Nara, il piano per tradire Icardi senza essere scoperta"

A raccontare tutto un autista presente alla serata, che ha parlato di un privé nel privé del locale Afrika , dove i due si sarebbero scambiati un bacio appassionato tenendo alla larga occhi indiscreti. "Hanno messo su un piano perfetto, con la complicità dello staff del locale, affinché non ci fossero immagini o video di quello che stava accadendo", ha spiegato l'uomo. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito i gossip. A negare tutto ci ha pensato Kennys Palacios, migliore amico di Wanda, che ha assicurato che con L-Gante c'è solo un bel rapporto d'amicizia e nulla più.

Chi è L-Gante

Vero nome Elian Angel Valenzuela, L-Gante è un rapper classe 2000. È nato e cresciuto in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, e ha debuttato nel mondo della musica a soli 15 anni. Come cantante è conosciuto principalmente nel suo Paese per le sue canzoni con testi molto forti. Il ragazzo è noto pure per i suoi numerosi tatuaggi tra cui molti sul volto. Nonostante la giovane età ha già una figlia nata da una relazione ormai conclusa.