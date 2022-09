"Laura Cremaschi ha lasciato Alessandro Moggi"

Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Laura Cremaschi e Alessandro Moggi. A lanciare lo scoop il portale The Pipol Gossip. Pare che a prendere la decisione finale sia stata la bionda soubrette, che ha frequentato il procuratore sportivo per circa un anno. Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura. I due non sono mai usciti allo scoperto nonostante i numerosi avvistamenti dei paparazzi. Lo scorso giugno la coppia era stata pizzicata da Chi a Capri, tra baci e carezze piene di passione.