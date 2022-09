Wanda Nara trova un nuovo lavoro dopo la separazione da Icardi

Ancora una novità nella vita privata di Wanda Nara: l'imprenditrice avrebbe deciso di restare in Argentina dopo la separazione da Mauro Icardi. Stando a quanto rivelato dal giornalista Angel de Brito la procuratrice avrebbe trovato un nuovo lavoro nel suo Paese: sarebbe stata ingaggiata per la nuova edizione del Gran Hermano, la versione locale del nostro Grande Fratello. Wanda sarebbe stata scelta come nuova opinionista del reality show: ruolo già ricoperto in Italia, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, nel 2020.