Wanda Nara: svelato dove vivrà dopo la separazione da Icardi

Wanda Nara fa sul serio: questa volta con Mauro Icardi è davvero finita. Il giornalista Angel de Brito ha rivelato alla tv argentina che l'imprenditrice ha inviato in Italia la domanda di separazione. A nulla è servito dunque l'ultimo gesto disperato del calciatore: l'attaccante del Galatasaray ha lasciato la sua nuova squadra, è volato di nascosto nel suo Paese natale e ha provato a far cambiare idea alla moglie e agente. Invano: per la Nara non c'è più possibilità di ritorno.

Il futuro di Wanda Nara senza Icardi "L'avvocato di Wanda mi ha detto che ha già preso in affitto una casa a Istanbul, dove vivrà con i suoi figli. Tornerà in Turchia appena saranno finite le registrazioni del suo programma in Argentina", ha fatto sapere de Brito. La Nara ha così scelto di restare accanto al padre delle sue bambine e non turbare ancora di più la serenità famigliare. Ma perché presentare la domanda di separazione in Italia e non in Argentina, dove Wanda e Icardi si sono sposati nel 2014?