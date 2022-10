"Wanda Nara ha tradito Icardi? Gita in barca 'sospetta' ad Ibiza"

BUENOS AIRES (Argentina) - E' un momento delicato nella storia fra Wanda Nara e Mauro Icardi: i due, dopo i tentativi di riconciliazione successivi al tradimento dell'ex centravanti dell'Inter con China Suarez, sembrano ormai al capolinea del loro matrimonio. Le dichiarazioni della show-girl argentina, che nelle scorse settimane ha dichiarato a chiare lettere la sua intenzione di lasciare Icardi, hanno suscitato molto clamore e, nonostante le voci che addebiterebbero al calciatore un viaggio lampo in Argentina per riconquistare la moglie, sembrano avere un tono ormai definitivo. La notizia che rimbalza dal Sudamerica, diffusa dal programma televisivo 'La Noche de Domingo', fanno pensare che l'affiatamento della coppia sia ormai compromesso da tempo: il giornalista Santiago Sposato ha infatti dichiarato di essere a conoscenza di una possibile infedeltà della donna durante la vacanza ad Ibiza quest'estate in compagnia della sorella Zaira e di Kennys Palacios. "Quando è partita per Ibiza, lei e la sua compagnia hanno noleggiato una barca e c'era coinvolto un altro argentino, un uomo d'affari, con il quale Kennys fa da mediatore. Non so però il nome dell'uomo in loro compagnia, in quella barca erano in tanti", ha dichiarato Sposato.