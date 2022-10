"Trussardi ha dormito a casa di Michelle Hunziker, vicini al ritorno di fiamma"

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi pronti a dare una seconda chance al loro amore. L'imprenditore ha trascorso la notte a casa dell'ex moglie, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi. Secondo i gossip Michelle avrebbe fatto una corte spietata a Trussardi che all'inizio non voleva, troppo offeso per il flirt tra la Hunziker e Giovanni Angiolini, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Una parte del merito va anche ad Aurora Ramazzotti, che si è riavvicinata a Tomaso dopo alcuni anni di gelo. Dunque ritorno di fiamma? Si attendono le conferme ufficiali...