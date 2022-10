Brady divorzia da Gisele Bundchen: tutta colpa del sesso

TAMPA (Stati Uniti) - Sembrava un matrimonio idilliaco, pieno di successo, amore e dedizione: agli occhi di tutti era la coppia perfetta. Eppure la storia tra Tom Brady e Gisele Bündchen è andata in frantumi . Lui è uno dei più grandi giocatori di football americano, lei una delle modelle più pagate del mondo. In molti, stanno cercando di capire cosa abbia portato verso il divorzio due dei personaggi più famosi del mondo.

Il ritorno in campo

Inizialmente la causa era stata individuata nella decisione di Brady di tornare in NFL dopo aver annunciato il suo ritiro, poi l’attenzione si era spostata verso la scarsa presenza del giocatore in casa, lontano dalla moglie e dai figli. Ma ora - in esclusiva su Radar - viene svelata la vera causa della rottura tra i due personaggi che fino a qualche settimana fa impersonavano una delle coppie più belle d’America.