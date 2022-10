Wanda Nara e Icardi, svelate le condizioni del divorzio: "Ma c'è un problema"

Il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra ormai una certezza. Il giornalista Angel de Brito ha mostrato nel programma tv LAM le carte della separazione che sono già state firmate dall'imprenditrice e influencer. Del resto è stata la 35enne a rompere con il nuovo giocatore del Galatasaray . Il cronista ha spiegato che nella documentazione tutto è concordato alla perfezione: dal patrimonio alla gestione dei figli, dall'assegno di mantenimento alla casa dove Wanda andrà a vivere in Turchia per evitare l'ennesimo trasferimento ai bambini. C'è però un grosso inconveniente...

La scelta di Icardi

"Nelle carte del divorzio tutto è concordato alla perfezione ma c'è un problema: Mauro Icardi non vuole separarsi", ha rivelato de Brito. Per questo motivo non c'è ancora la firma dell'ex attaccate di Inter e Paris Saint-Germain. Da settimane il calciatore sta facendo di tutto per riconquistare la moglie e in una diretta Instagram ha ammesso di non riconoscere più Wanda, che ha anche litigato con i figli più grandi avuti dall'ex marito Maxi Lopez.