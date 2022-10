"Melissa Satta amareggiata: svelato perché Rivetti l'ha lasciata"

Melissa Satta è tornata single. È stata la diretta interessata ad annunciare su Instagram la fine della sua relazione con Mattia Rivetti, durata due anni. L'ex moglie di Kevin-Prince Boateng ha preferito non svelare i dettagli della rottura ma, stando a quanto riporta il settimanale Oggi, non sarebbe finita nel migliore dei modi. "La crisi era iniziata già a metà settembre, quando Melissa aveva chiesto a Matteo di andare a convivere stabilmente - fa sapere il magazine - Rivetti, imprenditore milanese, non se la sarebbe sentita di assumersi nuove responsabilità e ha preferito così chiudere la relazione. Una scelta accolta da Melissa Satta con incredulità e amarezza".

La frecciatina di Melissa Satta

Una decisione, quella di Mattia Rivetti, del tutto inaspettata per Melissa Satta che dopo aver comunicato la separazione non ha risparmiato qualche frecciatina all'ormai ex fidanzato. L'ultima apparsa sui social network parla chiaro: "Una volta mia nonna mi disse una cosa bellissima: "Non sarai mai abbastanza per chi non sa cosa vuole". La liaison sembrava più seria che mai e la Satta era addirittura pronta ad avere un altro figlio dopo Maddox, nato otto anni fa dal matrimonio naufragato con Boateng.