"Wanda Nara ha perdonato Icardi": il clamoroso indizio social

"L-Gante innamoratissimo"

Stando a quanto spifferano i giornalisti argentini il rapper L-Gante, 22 anni, sarebbe innamoratissimo di Wanda, che avrebbe già presentato a conoscenti e amici come "fidanzata ufficiale". La Nara starebbe quindi cercando solo di ricucire un rapporto civile con il suo ormai ex marito per il bene dei cinque figli, che sono rimasti in Turchia con l'attaccante.