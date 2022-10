"Icardi licenzia Wanda Nara, bloccato l'assegno da agente"

È davvero guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara . L'ex giocatore del Paris Saint-Germain avrebbe deciso di licenziare l'ormai ex moglie, che negli ultimi anni è stata anche la sua agente. A farlo sapere alcuni siti turchi ripresi poi da portali argentini. Pare che Icardi abbia chiesto al Galatasaray di non pagare Wanda per il suo lavoro da procuratrice: avrebbe così bloccato un assegno piuttosto sostanzioso, dal valore di un milione di euro .

"Wanda Nara non è più l'agente di Icardi"

"Wanda Nara non è più la mia agente, non pagatela", avrebbe affermato con convinzione Maurito. Nelle ultime ore la Nara è tornata a Istanbul, dopo aver trascorso parecchio tempo a Buenos Aires per alcuni progetti di lavoro ma pure per vivere la sua nuova storia d'amore, quella con il rapper 22enne L-Gante. La 36enne ha scelto di alloggiare in un hotel di lusso della città e qui ha riabbracciato i cinque figli che non ha visto per giorni.