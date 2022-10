"Wanda Nara litiga con la mamma per L-Gante: Nora sta con Icardi”

La rivelazione del giornalista

Il conflitto è iniziato dopo che i figli avuti da Maxi Lopez hanno iniziato a criticare L-Ghente dai loro social. Mauro Icardi - in una diretta Instagram - ha accusato apertamente la madre delle sue figlie. Al momento della diretta sui social, la madre di Wanda Nara era all’interno dell’abitazione del calciatore del Galatasaray. La donna è da mesi in Europa per prendersi cura dei suoi nipoti, ma non ha potuto frenare l’ira della propria figlia. "Wanda si è arrabbiata con la madre e le ha detto come permetti alle persone di parlare di me in quel modo - ha raccontato il giornalista Zaffora - nelle ultime ore c'è stata una chiamata dalla Turchia dove la madre Nora ha cercato di calmare le acque. Oggi - dopo la reazione turbolenta di Wanda Nara - il rapporto tra madre e figlia è migliorato”.