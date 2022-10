Clamoroso, Wanda Nara e Icardi tornano insieme! Ma c'è un motivo

Festa in famiglia

Il calciatore argentino ha poi condiviso sui propri profili social una foto insieme alla figlia e alla sua ex (che ha avuto anche tre figli maschi dalla precedente relazione con l'altro ex calciatore Maxi Lopez): "Buon compleanno principessa - ha scritto Icardi nel suo post Instagram a corredo dello scatto -, 6 anni di puro amore e allegria. Ti amo tanto, papà". Condivisione social della festa in famiglia anche per Wanda Nara, ormai ex agente di Icardi che è rimasta comunque a vivere a a Istanbul: "Buon compleanno alla mia piccola Isabella - ha scritto Wanda su Instagram -, un essere che illumina così tanto le nostre vite con la sua gioia e la sua personalità, così bella. Che tu possa sempre continuare a crescere così felice e sana. Sei la mia piccola principessa e lo sarai sempre, non importa quanto cresceraio. Ti amo vita mia, con tutto il cuore, mamma".