Il nuovo lavoro di Wanda Nara in Argentina: la rivelazione sulla ex moglie di Icardi

Licenziata da Mauro Icardi dopo la separazione, Wanda Nara non sarà più l'agente dell'attaccante (ora al Galatasaray) ma il lavoro nelle prossime settimane non le mancherà di certo. Dopo le polemiche, le voci sui tradimenti e la fine di un matrimonio durato otto anni , la showgirl argentina ha passato diversi giorni in patria senza nascondere la sua nuova amicizia con il rapper L-Gante (piccanti le foto scattate durante la realizzazione del videocli p della nuova canzone 'El ultimo romantico').

Nella casa del 'Grande Fratello'

Di recente però è tornata a Istanbul per ricongiugersi ai suoi figli (insieme Icardi ha festeggiato il compleanno della piccola Isabella) e dalla lussuosa stanza dell'hotel Sheraton in cui vive in attesa di trovare un appartamento lavora per promuovere e vendere i prodotti della sua linea di cosmetici, cercando di sfruttare anche la visibilità dei suoi profili social seguiti da milioni di followers. In Turchia però Wanda resterà solamente per pochi giorni, perché la prossima settimana volerà di nuovo a Buenos Aires dove, secondo quanto riportato dalla stampa argentina, entrerà nella casa del 'Grande Fratello'.