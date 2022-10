Elisabetta Canalis in crisi con il marito? C'è un dettaglio che scatena i social

Questo 2022 sembra l'anno delle separazioni dolorose di coppie celebri. I rumori gossippari fanno di nuovo notizia e coinvolgono un'altra famiglia famosa. In rete circola da qualche giorno una voce clamorosa: Elisabetta Canalis sarebbe in un momento di profonda crisi con il marito Brian Perri , brillante medico di stanza a Los Angeles al quale è legata dal 2014.

I motivi della crisi tra Elisabetta Canalis e il marito

Secondo il settimanale Novella 2000 i due non si vedrebbero più da almeno due mesi a causa (ufficialmente) di svariati impegni di lavoro. La distanza tra i due potrebbe essere solo fisica e non sentimentale, quindi. Oppure no. Non resta che attendere un segno per capirci qualcosa in più.