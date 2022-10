Brady e Gisele Bundchen, il giorno è oggi: è la fine di tutto

TAMPA (Stati Uniti) - Una delle storie d'amore più famose è giunta al termine: Tom Brady e Gisele Bundchen hanno raggiunto un accordo per mettere la parola fine al loro matrimonio. È andata dunque in frantumi quella che, agli occhi di tutti, sembrava una coppia perfetta. Gli avvocati del giocatore di football americano e della modella hanno lavorato con un mediatore per trovare un accordo sulle proprietà e sulla custodia dei due figli.