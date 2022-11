"China Suarez ha chiamato Wanda Nara": l'incredibile retroscena su Icardi

La richiesta di China Suarez a Wanda Nara

"China Suarez ha chiamato Wanda Nara e le ha chiesto aiuto per ripulire la sua immagine", ha assicurato Latorre. Per via del suo flirt con Mauro Icardi l'artista è finita al centro della bufera ed è stata duramente criticata. Una situazione complicata che ha messo a repentaglio pure la sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Davvero audace, prima va a letto col marito e poi chiede aiuto alla moglie. Wanda ha registrato la conversazione", ha aggiunto la reporter.