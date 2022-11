Berrettini e Paola Di Benedetto, è già finita: cosa è successo tra i due

Sarebbe già giunta al capolinea la frequentazione tra Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto. A farlo sapere il settimanale Chi. "Il flirt è durato il tempo di un caldo weekend in Toscana. Da quel momento il tennista è sparito. E Paola non l'ha presa per niente bene", si legge sulla rivista. Sarebbe stato dunque lo sportivo a prendere la decisione di stoppare la liaison e non andare avanti. Nonostante il clamore mediatico i diretti interessati non hanno mai commentato i gossip sul loro conto. Piccola curiosità: Berrettini e Paola continuano a seguirsi su Instagram, la Di Benedetto è anche una follower di Jacopo, il fratello di Matteo.