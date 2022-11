"Icardi: la madre di Wanda preoccupata, non vuole perdere la sua vita agiata"

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta facendo chiacchierare da mesi e la più preoccupata sarebbe Nora Colosimo , la madre dell'imprenditrice. Stando a quanto riportato dal giornalista Rodrigo Lussich nel programma argentino Socios del Espectáculo Nora starebbe facendo il possibile per far tornare insieme Wanda e Icardi. "La Colosimo è molto legata al genero e teme che la figlia possa scegliere L-Gante e compromettere il suo futuro" - ha spiegato il cronista - "Nora ha paura di perdere la vita agiata e lussuosa che conduce oggi e non vuole andare di certo a vivere a General Rodriguez (cittadina dove vive il rapper 22enne, ndr)".

La madre di Wanda Nara vuole la riconciliazione con Icardi

Nora Colosimo ha sempre seguito Wanda Nara e Icardi nei loro continui spostamenti: è una nonna molto presente e affettuosa per i suoi cinque nipoti. "Ora vive a Istanbul, ma prima ha vissuto a Parigi, a Milano, a Londra...Non ha alcuna intenzione di andare a vivere a General Rodriguez!", ha aggiunto ridendo Lussich. La donna, che ha 54 anni, starebbe dunque cercando di far cambiare idea alla figlia. Con scarsi risultati almeno per il momento: a Verissimo Wanda ha precisato di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro nei confronti dell'ormai ex marito.