Wanda Nara e Icardi insieme: L-Gante reagisce con un commento piccante

Wanda Nara e Mauro Icardi verso la riconciliazione. Nonostante abbia confermato la separazione in un'intervista a Verissimo, l'imprenditrice è più che mai vicina al marito da quando è tornata a vivere a Istanbul. Una svolta che avrebbe ferito parecchio L-Gante, il rapper 22enne che si è avvicinato molto a Wanda nei mesi in cui la 36enne era impegnata nella tv argentina. Il cantante ha condiviso su Instagram un commento provocatorio e allo stesso tempo enigmatico...

La reazione di L-Gante

"Non compro con il fantasma perché il mio rispetto non vale mai soldi", ha scritto L-Gante su Instagram. "Bella frase anche se non l'ho capita", ha risposto Wanda Nara, che ha assicurato di avere con il giovane solo un rapporto d'amicizia e nulla più. "Capirai", ha contro replicato l'artista. Secondo i media argentini L-Gante sarebbe piuttosto deluso dall'intera vicenda, tanto che raggiunto dai microfoni del programma El Socios de Espectaculos ha ammesso riguardo una probabile reunion tra Wanda e Icardi: "Non mi dà fastidio, si è capito tutto".