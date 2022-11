Wanda Nara mostra la sua nuova casa: c'è un messaggio per Icardi?

Wanda Nara ha mostrato ai follower la sua nuova casa a Istanbul. Dopo aver lavorato negli ultimi mesi in Argentina l'imprenditrice è tornata a vivere in Turchia per il bene di tutta la famiglia. E per proteggere le piccole Francesca e Isabella ha preso in affitto un appartamento accanto a quello di Mauro Icardi. A Verissimo Wanda ha confermato la separazione ma negli ultimi giorni è stata avvistata più volte accanto al marito e la canzone scelta per accompagnare le immagini della sua nuova dimora non sembra casuale...