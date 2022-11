"Arisa è innamorata": chi è l'uomo che fa battere il cuore della cantante

Momento d'oro per Arisa. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e la partecipazione a Il Cantante Mascherato la cantante è tornata nella scuola di Amici nelle vesti di insegnante e sta iniziando a lavorare al suo prossimo album discografico. Ma, come spiffera il settimanale Oggi, "forse non tutti sanno che la cantante lucana, pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora affettivamente profondamente legata al ballerino Vito Coppola con cui ha avuto una altalenante relazione da poco terminata. Chi la conosce bene sostiene che sia tutt'ora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine". Attualmente Coppola è a Londra, impegnato con lo show Dancing with the stars. Al rientro in Italia tornerà tra le braccia di Rosalba Pippa?