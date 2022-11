Diletta Leotta e Karius insieme: fuga d'amore a Miami

Diletta Leotta e Loris Karius innamorati pazzi. Dopo gli incontri a Londra e Milano la coppia si è concessa il primo viaggio romantico. Approfittando della pausa calcistica, la conduttrice e il portiere sono volati al caldo, a Miami. Su Instagram Diletta ha postato uno scatto in bikini mentre il calciatore ha condiviso una foto in cui sorride rilassato. Per il momento i due preferiscono non mostrarsi pubblicamente insieme ma sono già avvenute le prime, importanti, presentazioni. Karius ha infatti conosciuto Ofelia, la madre della Leotta.