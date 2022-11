Wanda Nara parla per la prima volta della riconciliazione con Icardi

Riavvicinamento in corso tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la crisi degli ultimi mesi la coppia si è concessa una fuga romantica alle Maldive. L'imprenditrice ha inviato al giornalista Guido Zaffora un messaggio che è stato poi letto nel corso del programma Es por ahi: "Avrò sempre buone vibrazioni con Mauro. Non ho mai parlato male di lui". A tal proposito il giornalista ha aggiunto: "Wanda e Icardi stanno parlando molto, stanno cercando di chiarirsi, di cancellare il passato. Oggi la priorità di Wanda è Mauro e lui sta facendo di tutto per riconquistarla".