Perché Wanda e Icardi hanno scelto le Maldive per la loro riconciliazione

Dopo mesi di lontananza Wanda Nara e Mauro Icardi sono volati alle Maldive per cercare una riconciliazione, anche per il bene dei cinque figli. Su Instagram il calciatore del Galatasaray ha spiegato il motivo per cui è stato scelto proprio il Paese asiatico per una nuova vacanza insieme: "È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie".