Piqué: è già crisi con la nuova fidanzata Clara? Le immagini sospette

Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti sono già in crisi? È quanto insinuato nel programma spagnolo 'Y ahora Sonsoles' che ha analizzato l'ultima paparazzata dell'ex calciatore del Barcellona con la nuova compagna. Nelle immagini si vedono lo sportivo e la 23enne che, con lunghi musi duri, litigano per le strade della città catalana. "Il rapporto tra i due non è così idilliaco come vogliono far credere", ha detto in studio un opinionista.