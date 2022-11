Diletta Leotta e Loris Karius: passione rovente a Miami

Baci appassionati, sorrisi e sguardi complici: così sono stati paparazzati Diletta Leotta e Loris Karius dai fotografi di Chi. La coppia è stata beccata a Miami, dove si è concessa una fuga romantica al caldo approfittando della pausa di campionato. Come evidenziano le foto i due si godono il mare e il bel tempo. Ridono, scherzano e non mancano le effusioni amorose: in particolare i baci e gli abbracci nell'acqua.

Diletta Leotta insieme a Karius

Karius viene descritto come un ragazzo dal carattere dolce e aperto. Impossibile poi non notare la sua prestanza fisica tanto che molti l'hanno paragonato a Can Yaman, ex fiamma di Diletta, rinominandolo il Can biondo. La Leotta è legata all'ex portiere del Liverpool da circa un mese e mezzo: galeotto è stato un incontro di lavoro a Londra. Lo sportivo ha inoltre già conosciuto Ofelia, la madre della conduttrice di Dazn.