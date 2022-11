Wanda Nara e Icardi, salta la riconciliazione: c'è un motivo

Wanda Nara e Mauro Icardi non sarebbero tornati insieme nonostante il recente viaggio romantico alle Maldive. A farlo sapere l'influencer argentina Ker Weinstein, molto vicina all'ex moglie di Maxi Lopez. "Non si sono riconciliati - ha assicurato la donna - Wanda è separata. Non so perché Mauro abbia reso pubblica una loro chat privata. La gravidanza di lei? Tutto un gioco. Per quanto ne so lei non è incinta, la fabbrica è chiusa. È un romanzo turco quello che sta recitando Mauro: lui insiste ma lei ha smesso di seguirlo su Instagram. Lui è disperato, vuole riaverla a tutti i costi ma lei non ha cambiato idea". Sarà vero?