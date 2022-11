Wanda Nara non tornerà insieme a Icardi: c'è un motivo

Nuovi gossip dall'Argentina su Wanda Nara e Mauro Icardi . A quanto pare tra i due non sarebbe avvenuta alcuna riconciliazione nonostante l'ultimo, romantico, viaggio alle Maldive. La giornalista Yanina Latorre ha affermato al programma tv LAM: "Si vergogna, dopo tutte le sciocchezze che ha detto, di presumere di essersi riconciliata. Penso sia innamorata di L-Gante".

La piccante rivelazione su Wanda e L-Gante

Sempre parlando del rapper 22enne, la cronista ha aggiunto: "Ovviamente c'entra il sesso. Ricordi come lo ha guardato il giorno in cui abbiamo parlato al telefono quando hanno tirato fuori l'argomento? Ha parlato e lei ha sbavato". Wanda Nara avrebbe però problemi a vivere fino in fondo la sua presunta storia d'amore con L-Gante perché avrebbe tutti contro, dalla madre Nora alla sorella Zaira, senza dimenticare i cinque figli.