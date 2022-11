Chiara Nasti e Zaccagni, un dettaglio del matrimonio ricorda Totti e Ilary

Dopo la nascita del piccolo Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni pensano alle nozze. Il matrimonio è stato fissato al 2023, anche se i diretti interessati non hanno ancora svelato la data ufficiale. Su Instagram l'influencer napoletana ha postato una foto-indizio del fatidico giorno. Chiara ha infatti condiviso uno scatto della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, aggiungendo un cuore. La stessa Chiesa dove si sono giurati amore eterno Francesco Totti e Ilary Blasi il 19 giugno 2005. Una cerimonia grandiosa, seguita in diretta tv dalle telecamere di Sky.