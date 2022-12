Wanda Nara e quel gesto di Icardi che ha provocato la rottura definitiva

Wanda Nara e Mauro Icardi non sono tornati insieme. A chiarirlo una volta per tutte l'imprenditrice argentina che, rispondendo alla domanda di una follower, ha precisato su Instagram di averci provato fino alla fine per il bene di tutta la famiglia ma invano. Ora a spifferare nuovi retroscena ci ha pensato Ana Rosenfeld, avvocato e amica di Wanda, che alla stampa argentina ha rivelato che il comportamento ossessivo del calciatore ha rovinato armonia e complicità e una probabile reunion.

Il gesto di Icardi "Wanda Nara è stata molto chiara: la relazione non funziona - ha affermato il legale dell'influencer - Conosco l'insistenza di Mauro Icardi nel voler recuperare a tutti i costi il rapporto. Non smette di insistere. Wanda è molto arrabbiata perché ha pubblicato sui social network delle foto private, intime, della loro vacanza alle Maldive, che lui ha usato per lasciar intendere una riconciliazione. Mauro continua a insistere ma Wanda è indignata".