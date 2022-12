Wanda Nara, messaggio hot sui social: L-Gante si infuria in diretta tv

Wanda Nara ha condiviso su Instagram un messaggio ricco di riflessione dopo il suo ultimo incontro con L-Gante. Incontro terminato, secondo i gossip, con una lite furiosa tra i due. "Mi piace l'interesse, il reciproco, che non nasconde chi è. Mi piace il desiderio, il fuoco, ciò che può essere spento", ha scritto (l'ex?) moglie di Mauro Icardi. Poi ha continuato: "Mi piace ciò che è autentico, ciò che è intenso, ciò che non è viziato. Mi piace ciò che, vicino o lontano, rimane".

La rabbia di L-Gante

L-Gante ha attaccato Wanda Nara nell'ultima intervista rilasciata a Luzu Tv. Il cantante si è lamentato del fatto di non essere stato invitato al 35esimo compleanno di Kenny Palacios, truccatore personale e migliore amico della bionda imprenditrice (era invece presente Icardi, tornato di recente in Argentina con i figli). "Oltre al fatto di non avermi invitato mi ha dato pure buca. Non siamo usciti", ha dichiarato l'artista. E in merito ai pettegolezzi sulla lite con Wanda ha precisato: "Un atteggiamento un po' tossico ci può stare. Ma io non combatto mai".