Wanda Nara sta usando L-Gante? Parla la madre del cantante

Le parole della madre di L-Gante

"Non penso che Wanda Nara lo abbia reso migliore o addirittura sconfitto. Lui è un ragazzo molto intelligente", ha fatto sapere la signora davanti alle telecamere. "Non pensi che lei lo stia usando?", ha dunque chiesto il conduttore Rodrigo Lussich. Claudia non ha potuto fare a meno di rispondere affermativamente: "Sì, come madre lo penso". "È capace di tutto, ti avverto", ha concluso Lussich.