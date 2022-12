Aurora Ramazzotti come Barbara Berlusconi: ecco dove nascerà il figlio

Nascerà tra la fine di marzo e gli inizi di aprile il figlio di Aurora Ramazzotti. La 26enne è incinta di Goffredo Cerza. Come rivela Chi, il parto non avverrà in Italia. L'erede di Eros e Michelle Hunziker ha infatti optato per la clinica dei Vip. Aurora ha scelto la Clinica Sant’Anna che si trova a Sorengo, in Svizzera. È considerata una struttura di eccellenza e grande prestigio ed è situata su una collina che si affaccia sul lago di Lugano, circondata dal verde. Qui è nata la stessa Aurora e tutti i cinque figli di Barbara Berlusconi.