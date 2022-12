Wanda Nara non ne può più: la reazione di Icardi mette la parola fine

Nessun ritorno di fiamma tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Al programma tv Es por ahi, il conduttore Guido Zaffora ha mostrato un messaggio dell'imprenditrice in cui rivela la data esatta in cui il matrimonio con il giocatore è finito. "Con Mauro siamo separati da ottobre. Alle Maldive c'è stato un tentativo minimo ma è rimasto tutto come era ad ottobre", ha scritto la Nara che poi su Twitter ha lanciato una frecciatina all'ormai ex marito, visibilmente stanca del suo comportamento.