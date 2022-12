"Lite in tv tra Claudia Gerini e Zorzi nel nuovo programma della Marcuzzi"

'Boomerissima' , il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai Due, non è ancora andato in onda ma fa già notizia. In questi giorni sono iniziate le registrazioni delle prime puntate e, stando a quanto riporta Tv Blog, ci sarebbe stata un'accesa lite tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi, ospiti dello show che mette a confronto diverse generazioni. Il portale televisivo scrive: "Lo sca**o, come lo definisce chi era presente alla lunga registrazione, si sarebbe consumato al momento dell’arringa finale dell’ex gieffino, che tirando in ballo, tra il serio e il faceto, i filtri che vengono usati su Tik Tok e sugli altri social avrebbe fatto indispettire l’attrice".

"Claudia Gerini e Zorzi hanno litigato in tv"

"Il confronto, molto acceso, davanti alle telecamere sarebbe rimasto entro toni civili, ma non è da escludere che possa essere tagliato in toto o in parte in fase di montaggio, anche perché gli attriti tra i due ospiti di Alessia Marcuzzi pare non si siano placati dietro le quinte, o almeno non immediatamente", si legge sul sito. La puntata in questione dovrebbe andare in onda, salvo cambiamenti dell'ultima ora, il prossimo martedì 10 gennaio. Tra gli ospiti presenti pure Elettra Lamborghini e Francesco Facchinetti, ex compagno della Marcuzzi.