Wanda Nara bacia L-Gante: la reazione di Mauro Icardi

Wanda Nara ha ormai deciso: il suo matrimonio con Mauro Icardi è ufficialmente finito. L'imprenditrice ha provato a dare un'ultima chance al giocatore con il viaggio alle Maldive di qualche settimana fa, ma non ha funzionato. E ora la 36enne è in Argentina, dove ha ripreso a frequentare il cantante 22enne L-Gante . I due sono stati paparazzati mentre si baciavano con trasporto e passione. Come ha reagito l'ex attaccante dell'Inter?

Come sta oggi Icardi dopo l'addio a Wanda

Stando a quanto spifferato da Juan Etchegoyen nel programma tv Mitre Live, sono giorni davvero difficili per Mauro Icardi. Lo sportivo non riesce a credere che la sua relazione con Wanda Nara sia ormai definitivamente finita. "È depresso, è ancora innamorato di lei. E in più non capisce il rapporto che c'è tra Wanda e L-Gante", ha spiegato il giornalista. "Per Icardi è come una pugnalata alla schiena. Ora non è interessato a conoscere nessun'altra, è addolorato", ha aggiunto.