"Icardi archivia Wanda Nara: è pazzo di Floppy Tesouro!"

È tempo di andare avanti per Mauro Icardi. Dopo aver tentato invano di ricucire il suo rapporto con Wanda Nara il calciatore avrebbe deciso di voltare definitivamente pagina. E nel suo futuro potrebbe già esserci un'altra donna...Stando a quello che si legge sui siti argentini, lo sportivo proverebbe una certa attrazione per Floppy Tesouro , influencer e modella argentina che ha conosciuto di recente grazie ad alcuni amici in comune.

La serata tra Icardi e Floppy

I due, in comitiva, hanno trascorso una piacevole serata insieme in un noto locale di Buenos Aires (con tanto di foto di gruppo postata sui social network). Maurito ha iniziato subito a seguirla su Instagram mentre la Tesouro non ha ancora ricambiato il "segui". Il giocatore ha inoltre lasciato un like ad una sensuale foto di Floppy in bikini. È iniziata la fase del corteggiamento che porterà a qualcosa di importante?