Icardi e la storia con Floppy Tesouro: ora parla la modella

Mauro Icardi sempre più protagonista del gossip. Dopo la fine travagliata del matrimonio con Wanda Nara, il giocatore sta facendo chiacchierare per via di un certo interesse mostrato nei confronti di Floppy Tesouro. I due, in comitiva, hanno trascorso una piacevole serata insieme in un noto locale di Buenos Aires (con tanto di foto di gruppo postata sui social network). Maurito ha iniziato subito a seguire su Instagram la modella mentre la Tesouro non ha ancora ricambiato il "segui". Il giocatore ha inoltre lasciato un like ad una sensuale foto di Floppy in bikini. "Capisco che essere single generi queste cose, ma era solo una foto tra amici!", ha fatto sapere la Tesouro in un'intervista per il programma tv A la tarde.