Aurora Ramazzotti incinta: il prezioso regalo di Natale del fidanzato

Il 2023 si annuncia ricco di avvenimenti importanti per Aurora Ramazzotti . La giovane conduttrice diventerà presto mamma per la prima volta e, a quanto pare, convolerà anche a nozze. Negli ultimi scatti postati su Instagram non è sfuggito ai follower più attenti il prezioso anello che ha indossato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker .

Aurora Ramazzotti si sposa?

Secondo molti un pegno d'amore, ricevuto proprio in occasione del Natale, dal fidanzato Goffredo Cerza, il business analyst con il quale Aurora fa coppia fissa da ben sei anni. La coppia convive a Milano anche se la Ramazzotti ha scelto di partorire in Svizzera. Il bebè in arrivo è un maschietto il cui nome non è stato ancora reso noto.