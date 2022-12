Wanda Nara e il bikini bollente: arriva il commento hot di Icardi

Mauro Icardi non molla. Nonostante le recenti dichiarazioni di Wanda Nara, che ha assicurato che il loro matrimonio è morto e sepolto, il calciatore continua a provocare la donna. L'attaccante del Galatasaray ha commentato con le emoticon di due fuochi l'ultimo selfie dell'ex moglie, quello in cui Wanda sfoggia un micro bikini che mette ben in mostra le sue forme generose. Uno scatto ad alto tasso erotico che ha subito fatto il pieno di like e commenti e non ha lasciato indifferente Icardi. Lo sportivo si è beccato pure qualche insulto da parte dei follower della Nara: per molti questa insistenza di Maurito è decisamente patetica. Eppure una riconciliazione tra Wanda e Icardi non è del tutto esclusa stando alle ultime informazioni che arrivano dall'Argentina...