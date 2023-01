Shakira e il tradimento di Piqué: il messaggio della cantante lascia poco all'interpretazione

BARCELLONA (SPAGNA) - Shakira guarda al futuro senza però dimenticare il passato. E nel post social con cui la cantante colombiana ha salutato il 2022 non manca così una frecciata all'ex marito Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona e della Spagna , con un riferimento non troppo velato al suo tradimento .

I cuori di lady Messi

“Sebbene le nostre ferite continuino ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci. Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più persone empatiche che indolenti. Meno se ne vanno e più restano al nostro fianco". E ancora: "Le nostre lacrime non sono sprecate, annaffiano il terreno su cui nascerà il futuro e ci rendono più umani, così che con il crepacuore possiamo continuare ad amare". E tra le centinaia testimonianze d'affetto per Shakira spicca quella di Antonela Roccuzzo, moglie del neo campione del mondo Lionel Messi (ex compagno di squadra di Piqué ai tempi del Barcellona) che ha commentato il post con diversi cuori.