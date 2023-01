Clamoroso: "Ronaldo e Georgina in crisi". I motivi della costosa rottura

Contratti pubblicitari e altri impegni professionali condivisi, secondo 'Telecinco', sarebbero le uniche ragioni che tengono unita la coppia in questo momento il che, per il momento, non conferma né smentisce quello che viene definito come un vero e proprio segreto di Pulcinella: a questo proposito 'Telecinco' sottolinea come, nei momenti di presunta crisi della coppia, torni in auge la teoria che la relazione tra i due sia pura convenienza. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono genitori di una famiglia numerosa e insieme hanno creato un brand milionario che, mai come ora, potrebbe vacillare insieme al loro amore.